Calciomercato Milan – Di Marzio: “Ecco il giocatore che vi sorprenderà”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN -Il giornalista Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di TWM Radio, ha dato un giudizio sul mercato effettuato dal Milan.

Ecco cosa ha detto: “Il miglior mercato l’ha fatto il Milan. Mi è piaciuto molto il loro mercato, siccome ha colmato i buchi ed è rimasta la stessa base dello scorso anno. Ha preso Tonali, che secondo me è uno dei migliori giovani in circolazione, Dalot, che sarà una piacevole sorpresa solo per chi non lo conosceva e Brahim Diaz. Il Milan ha fatto il mercato che doveva fare, quindi mi è piaciuto molto”

