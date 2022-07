Calciomercato Milan – Di Marzio: “Colombo al Lecce: ecco la formula”

Il Lecce ha piazzato il terzo colpo della sua sessione estiva di calciomercato: è fatta per Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan. A riferirlo è Gianluca Di Marzio sul proprio sito. Il noto giornalista aggiunge che l'ufficialità arriverà ovviamente dopo lo scambio di documenti tra i club, previsto nella giornata di lunedì. Lorenzo Colombo si trasferirà al Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto e di controriscatto in favore del Milan. I rossoneri, dunque, si sono riservati l'ultima parola per l'attaccante classe 2022, che nell'ultima stagione alla SPAL ha messo a segno 6 reti in 34 partite. MERCATO MILAN e TOP NEWS – Nuova amichevole per i rossoneri, futuro incerto per Messias >>>