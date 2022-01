Calciomercato Milan – Di Marzio: “Castillejo ha rifiutato la Sampdoria”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Samu Castillejo avrebbe rifiutato di trasferirsi alla Sampdoria: le ultime

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore c'è stato un tentativo di acquisto da parte della Sampdoria per Samu Castillejo. L'intenzione dei blucerchiati era quello di prelevare dal Milan lo spagnolo in prestito, dopo aver incassato il 'no' da Gregoire Defrel. Secondo il noto esperto di mercato, lo stesso Castillejo avrebbe rifiutato di trasferirsi a Genova. Dunque, salvo clamorosi colpi di scena, l'ex Villarreal continuerà a giocare nel Milan.