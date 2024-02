Calciomercato – Di Gregorio osservato speciale delle big: Milan in pole?

Juventus, Inter, Napoli e Roma restano alla finestra e monitorano la situazione, ma momentaneamente sembrano più defilate rispetto ai rossoneri: i bianconeri potrebbero rinnovare il contratto di Szczesny e per Di Gregorio potrebbe liberarsi solamente il posto da secondo, l'Inter ha Sommer e non sembrerebbe intenzionata a investire in porta, il Napoli deve valutare Meret, mentre per la Roma al momento è solo un'idea. Per quanto riguarda il Newcastle, è stato lo stesso Di Gregorio a rifiutare in partenza la proposta. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE di testuale di Rennes-Milan >>>