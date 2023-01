Calciomercato Milan – Vásquez a Milano: domani visite mediche (FOTO)

Devis Vásquez, nuovo acquisto del Milan per questo calciomercato invernale, è già in Italia. Sbarcato poco fa all'aeroporto di Malpensa

È sbarcato poco fa, all'aeroporto di Milano-Malpensa , il nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato invernale, ovvero il portiere colombiano Devis Vásquez . Potete vedere le immagini del suo arrivo in Italia sul sito web del giornalista di 'Sky Sport', Gianluca Di Marzio .

L'estremo difensore, classe 1998, arriva a titolo definitivo dai paraguaiani del Club Guaraní. Farà domani mattina le visite mediche con il Milan, poi ripartirà per il Sudamerica: tornerà a disposizione di mister Stefano Pioli dal prossimo 10 gennaio. Colpo in prospettiva, dunque, per Paolo Maldini e Frederic Massara.