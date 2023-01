Calciomercato Milan – Preso Devis Vásquez, tentativo per Sergio Rico

Il Milan ha ufficializzato ieri l'arrivo di Devis Vásquez. Ma non sarà l'unico portiere. I rossoneri ci provano anche per Sergio Rico del PSG

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come i rossoneri, nel pomeriggio di ieri, abbiano ufficializzato l'acquisto del portiere colombiano Devis Vásquez. Classe 1998, è arrivato a titolo definitivo dai paraguaiani del Club Guaraní per 470mila euro: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e ha scelto di indossare la maglia numero 77.

Milan, ufficiale Devis Vásquez. Ora assalto a Sergio Rico — Secondo il quotidiano romano, però, potrebbe non essere l'unico arrivo tra i pali della porta del Milan in questo calciomercato di gennaio. I tempi di recupero di Mike Maignan, infatti, si sono notevolmente allungati. Motivo per cui Paolo Maldini e Frederic Massara si stanno guardando attorno per prendere un portiere in prestito. Una soluzione 'tampone' che permetterebbe a Maignan di rientrare con calma e senza forzare i tempi.

Al Milan, quindi, serve un portiere già pronto. L'ultimo nome è quello di Sergio Rico, classe 1993, estremo difensore spagnolo che, nel PSG, è il terzo alle spalle di Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas. Prometteva benissimo, ad inizio carriera. Ne parlavano come l'erede di Iker Casillas. Poi, però, con il passare degli anni non ha rispettato le attese. Il Milan sta parlando di Sergio Rico con i suoi agenti, ragionando sulla base di un prestito secco di sei mesi, fino al prossimo 30 giugno.

Possibile prestito secco per il portiere spagnolo del PSG — Ciò permetterebbe all'ex anche di Siviglia e Fulham di giocare con continuità in rossonero, in attesa del rientro di Maignan, anziché fare panchina fissa o tribuna a Parigi. Il Milan, oltre a quello di Sergio Rico, valuta anche altri profili. Resta confermata la volontà di prendere Marco Sportiello dall'Atalanta, ma a fine stagione, quando sarà svincolato dalla 'Dea' e quindi sarà messo sotto contratto a parametro zero. Segui qui il LIVE di Salernitana-Milan dallo stadio 'Arechi' >>>