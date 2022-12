Calciomercato Milan – Dest ha convinto: il riscatto adesso è possibile

Sergiño Dest, arrivato al Milan nel calciomercato estivo 2021 con la formula del prestito con diritto di riscatto, molto bene ai Mondiali

Daniele Triolo

Arrivato al Milan nella scorsa sessione estiva di calciomercato, il terzino destro statunitense Sergiño Dest ha disputato un ottimo Mondiale in Qatar. Quattro partite da titolare su quattro con un assist all'attivo (per Christian Pulisic) in occasione della vittoria dei suoi USA per 1-0 contro l'Iran.

Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ce n'è abbastanza, ora, per convincere il Milan a tirare fuori, a fine stagione, i 20 milioni di euro previsti nell'accordo con il Barcellona per il riscatto a titolo definitivo del giocatore cresciuto calcisticamente in Olanda. Con tanti, eventuali, rimpianti da parte del Barça.

Calciomercato Milan, per trattenere Dest servono 20 milioni — Nel Milan Dest si gioca il posto con capitan Davide Calabria, attualmente convalescente, al pari di Alexis Saelemaekers e Alessandro Florenzi. Con un Dest così, però, Calabria può rientrare con tutta calma. Sullo statunitense, ha commentato il quotidiano romano, ogni ragionamento è orientato verso il futuro.

È molto giovane (classe 2000), ha ampi margini di miglioramento ma vanta già tanta esperienza sia con l'Ajax sia con il Barcellona. I Mondiali in Qatar, ora, hanno dato altre risposte convincenti. Il ragazzo vuole ripresentarsi a Milanello tirato a lucido per proseguire nel suo momento d'oro e il Milan può approfittare, intanto, nell'immediato del suo vigore.

Mondiali al top, ora vuole fare altrettanto in rossonero — Mister Stefano Pioli, infatti, vorrebbe trarre il massimo da Dest, che era rientrato (bene) per una mezzora in occasione di Milan-Fiorentina 2-1, ultima partita di Serie A prima dello stop, dopo aver saltato Spezia e Cremonese per infortunio. Fin qui, in rossonero, Dest ha giocato due sole partite dal 1', contro Monza (4-1) in campionato e Chelsea (0-3) a Londra in Champions League.

Totale in campo, 383'. Troppo poco, ma se confermerà quanto fatto vedere in Qatar, il suo minutaggio è destinato a crescere. A queste cifre, 20 milioni di euro, Paolo Maldini e Frederic Massara possono fare un sacrificio economico sedendosi al tavolo con il Barça. L'investimento sul ragazzo conviene, infatti, in prospettiva futura. Mercato Milan, un colpo dal Real Madrid? Le ultime news >>>