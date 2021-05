Calciomercato Milan – Derby per Giroud: rossoneri in pole position | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero è interessato a Olivier Giroud, in scadenza con il Chelsea. C'è anche l'Inter

Salvatore Cantone

Il Milan è fortemente interessato a Olivier Giroud. Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sull'attaccante, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. La squadra rossonera ha bisogno di un vice di Zlatan Ibrahimovic e la società avrebbe deciso di puntare su un profilo esperto come quello del francese. Ma come stanno effettivamente le cose?

Giroud piace molto alla dirigenza rossonera: è vero che ha 35 anni, ma è anche vero che il centravanti sta bene e può essere molto utile. Forte fisicamente, con grande senso del gol, il francese sarebbe il profilo ideale per rafforzare l'attacco. Difficile infatti pensare a eventuali difficoltà di inserimento in un contesto di gioco così rodato come quello rossonero.

C'è anche un aspetto economico. Il Milan avrebbe individuato le criticità principali in altre zone di campo e dunque spendere tanti soldi per un attaccante (tra cartellino e ingaggio), non è la prima scelta. Anche perchè una parte di quel budget è stata spesa proprio per il rinnovo di Ibrahimovic. Giroud quindi permetterebbe in sostanza di rafforzare l'attacco senza spendere molto, avvalendosi eventualmente anche di agevolazioni dal punto di vista fiscale.

Ricordiamo che su Giroud c'è anche il forte interesse da parte dell'Inter. I rossoneri però sembrano essere in pole position: nella squadra di Conte i titolari del ruolo sono Lukaku e Lautaro, mentre al Milan Giroud potrebbe giocare tante partite, preservando così Ibrahimovic. Insomma, l'interesse per Giroud è concreto, anche se il francese non si accontenterà di un ingaggio inferiore ai 3,5 milioni. Staremo a vedere. Il Milan in ogni caso pensa al sostituto di Calhanoglu: ecco di chi si tratta.