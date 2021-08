Calciomercato Milan – Depositato in Lega Calcio il contratto di Adli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Yacine Adli è virtualmente un nuovo calciatore rossonero. Contratto depositato in Lega Serie A

Il Milan ha acquistato, in questa sessione estiva di calciomercato , il centrocampista Yacine Adli dal Bordeaux . Il club rossonero, infatti, ha depositato già presso gli uffici della Lega Calcio il contratto del classe 2000 (la prova in foto, n.d.r.).

Adli arriva al Milan a titolo definitivo dai 'Girondins', ma si unirà alla squadra di Stefano Pioli soltanto a partire dal prossimo 1° luglio 2022. Resterà, infatti, in prestito in Francia in questa stagione.