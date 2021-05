Calciomercato Milan – Depay: “Futuro? Voglio giocare in un top club”

Le ultime sul calciomercato del Milan: Memphis Depay, attaccante in scadenza con il Lione, ha parlato del suo futuro

Memphis Depay, attaccante in scadenza a giugno con il Lione, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'Equipe. Depay, accostato al Milan nei mesi scorsi, ha parlato del suo futuro :"Se avessi le stesse statistiche al Paris Saint-Germain invece che al Lione se ne accorgerebbero tutti. Lo stesso se le avessi avute al Manchester United. Voglio andare in uno dei primi due o tre club dei cinque grandi campionati. Dove sarà, non lo so ancora, non è ancora chiaro, ma questo è il mio obiettivo. E se le persone non mi mettono nella lista dei giocatori a quel livello, hanno un problema con me. Perché so che posso farne parte. E lo sto dimostrando anche in Nazionale". Mercato Milan, un'idea low cost dalla Spagna: le ultime >>>