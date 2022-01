Calciomercato Milan – Non c’è spazio per Dele Alli: il motivo | News

Dele Alli è in uscita dal Tottenham, ma il calciatore inglese non può essere tesserato dal Milan in quanto extracomunitario

Negli ultimi minuti si è parlato di un possibile tentativo last minute da parte del Milan per Dele Alli. Il calciatore è in uscita dal Tottenham, club che ha speso circa 70 milioni di euro per acquistare Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur dalla Juventus. Gli 'Spurs', adesso, hanno necessità di dover cedere alcuni esuberi, tra cui appunto Dele Alli. Il classe 1996, però, non può essere tesserato dal Milan in quanto inglese, dunque extracomunitario. L'ultimo slot libero, infatti, è stato occupato da Marko Lazetic, giovane attaccante serbo arrivato pochi giorni fa a Milanello. Milan, bivio per Ibrahimovic e movimenti in attacco sul mercato.