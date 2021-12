Calciomercato Milan – Deciso il futuro di Pobega: tornerà alla base | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, al termine del prestito al Torino Tommaso Pobega tornerà nuovamente a vestire la maglia del Milan

Dopo aver passato l'estate a Milanello, Tommaso Pobega è stato preso in prestito sacco dal Torino. In maglia granata il centrocampista triestino sta dimostrando di essere un ottimo calciatore. Le sue buonissime prestazioni, legate anche alle sue tre reti in Serie A in appena 12 presenze, sono un chiaro segnale di come il classe 1999 si stia ambientando sempre di più nel campionato italiano. Se da un lato Ivan Juric, allenatore dei granata, è desideroso di continuare ad avere in rosa Pobega anche durante la prossima stagione, dall'altro lato dovrà fare i conti con quella che è la realtà.