Calciomercato Milan – Deciso il futuro di Daniel Maldini

Daniel Maldini, giovane centrocampista del Milan, ha il futuro delineato. Ecco le novità sul figlio e nipote d'arte rossonero

Delineato il futuro di Daniel Maldini, giovane centrocampista del Milan. Il figlio e nipote d'arte rossonero, non brillantissimo ieri nell'amichevole contro il Modena, sembrava poter partire in prestito per "farsi le ossa". Ma, stando a quanto scrive 'calciomercato.com', il suo futurosarà ancora al Milan. Daniel Maldini rimarrà in rossonero anche nella prossima stagione, ormai alle porte. Starà al classe 2001 farsi notare e mettere in difficoltà Stefano Pioli. Possibile che il trequartista abbia spazio soprattutto in Coppa Italia. Intanto Vincent Hognon ha parlato di Maignan, Ballo-Touré e Giroud in esclusiva ai nostri microfoni.