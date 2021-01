Calciomercato Milan – Deciso il futuro di Colombo: le ultime | PM News

Calciomercato Milan: arriva Mandzukic. Colombo che fa?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Lorenzo Colombo, classe 2002, giovane attaccante rossonero, rischia di essere ‘di troppo’ con l’arrivo al Milan di Mario Mandzukic. Vero, quest’anno il Diavolo ha dovuto sempre fare i conti con assenze ed infortuni e, soprattutto in attacco, spesso la coperta si è dimostrata troppo corta.

Come, per esempio, stasera a Cagliari, dove saranno assenti Ante Rebić (coronavirus) e Rafael Leão (squalificato). Senza Mandzukic, che firmerà domani con i rossoneri, resta, pertanto, il solo Zlatan Ibrahimović a fare da chioccia ai giovani Daniel Maldini e Colombo, appunto.

Quando, però, Mandzukic sarà pronto per giocare e Rebić e Leão rientreranno, il reparto rischia di essere sovraffollato. Abbiamo indagato un po’ sulla situazione di Colombo per capire se, eventualmente, per il ragazzo possa esserci qualche pista aperta, in Serie A o in Serie B. Un trasferimento magari da concretizzare negli ultimi giorni del mercato invernale, per giocare con maggiore continuità.

Non è da escludere al 100%. Ma, in realtà, le intenzioni del ragazzo sono quelle di restare a maturare in rossonero, così come la società non ha manifestato l'intenzione di prestare Colombo fino al 30 giugno ad un'altra squadra. Il bomber di Vimercate, pertanto, resterà al Milan fino a fine stagione e cercherà di imparare i segreti dei fuoriclasse più grandi ed acclamati.