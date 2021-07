Calciomercato Milan – Deciso il futuro di Colombo: ecco dove andrà

Lorenzo Colombo è vicino ad un nuovo prestito durante questa sessione di calciomercato: il Milan vuole farlo crescere altrove

Riccardo Varotto

Il Milan continua a lavorare per sfoltire la rosa durante questa sessione di calciomercato e uno dei nomi in uscita è quello di Lorenzo Colombo. L'attaccante è reduce da un prestito di 6 mesi in Serie B con la maglia della Cremonese ed ora è tornato ad allenarsi con il gruppo di StefanoPioli, ma si profila una nuova partenza per lui.

In Serie A, per ora nessuna squadra si è fatta avanti per avere il giocatore. Diverso il discorso invece per quanto riguarda la Serie B, divisione nella quale Colombo ha parecchi estimatori. Il Brescia si era interessato, ma il giovane rossonero ha declinato la proposta, almeno per il momento. La Cremonese spinge per averlo nuovamente in prestito: c'è da capire se il classe 2002 sia disposto a tornarci. Anche Pisa e Ascoli sono alla finestra.

L'idea del Milan su Colombo è chiara: non è pronto per restare in rosa e deve andare a maturare altrove. I rossoneri sono pronti a far partire nuovamente in prestito il numero 29.