Calciomercato Milan – Deciso il futuro di Castillejo: le ultime news

Il futuro di Samu Castillejo sembra ormai segnato: l'attaccante del Milan sarà ceduto nella prossima sessione di calciomercato

Sono davvero parecchie le situazioni sulle quali il Milan dovrà far chiarezza nella prossima sessione estiva di calciomercato . Una di queste è quella legata a Samuel Castillejo , da tempo fuori dai piani di mister Stefano Pioli , che quest'anno l'ha chiamato in causa solamente cinque volte, per un totale di 120 minuti.

Come riporta calciomercato.com, già a gennaio i rossoneri avevano lavorato alla sua uscita, cercando di cederlo alla Sampdoria. Questa estate il giocatore lascerà Milano, con destinazione Spagna: tornare in Liga resta l'opzione migliore per l'ex Villarreal, per altro cercato dal Valencia. Milan, assalto al top player per la fascia destra: le ultime news di mercato >>>