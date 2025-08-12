Koni De Winter è a Milano ed è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ecco quando saranno le visite mediche e quando il giocatore firmerà il suo contratto da nuovo giocatore rossonero.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, De Winter è in città. Ecco quando visite e firma
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, De Winter è in città. Ecco quando visite e firma
Calciomercato Milan, Koni De Winter è arrivato in città. Ecco quando svolgerà le visite mediche e quando firmerà il contratto
Milan, De Winter fa oggi le visite mediche—
Il nostro Stefano Bressi ha scritto su X: "De Winter fa le visite oggi e firmerà o stasera o domattina".
© RIPRODUZIONE RISERVATA