Calciomercato Milan – Dall’Olanda: “Trattativa Reijnders, la conferma”

Dall'Olanda, più precisamente da 'De Telegraaf', arrivano conferme sui negoziati tra i due club per trovare un accordo definitivo per il trasferimento di Reijnders, recentemente convocato anche in Nazionale, dall'AZ al Milan. La conferma in questione è arrivata dal padre del giocatore allo stesso quotidiano: "I club stanno parlando tra loro".