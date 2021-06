Calciomercato Milan – De Paul, Hauge piace molto all’Udinese | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Jens Petter Hauge può essere la chiave giusta per arrivare a Rodrigo De Paul

Come viene riportato da SportMediaset il Milan è alla ricerca di un numero 10 in vista della prossima stagione. Dando ormai per scontato l'addio di Hakan Calhanoglu, il primo obiettivo è Rodrigo De Paul dell'Udinese. Il club bianconero chiede almeno 35 milioni di euro per cedere il giocatore, ma i rossoneri proveranno ad abbassare il prezzo inserendo delle contropartite tecniche. Attenzione a Diego Laxalt e Andrea Conti, ma la chiave giusta per sbloccare la trattativa potrebbe quella di Jens Petter Hauge. Il norvegese, valutato dal Milan 12 milioni di euro, piace molto ai friulani. Ecco il vero grande obiettivo del Milan per il calciomercato estivo >>>