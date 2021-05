Calciomercato Milan – De Paul, ecco la richiesta dell’Udinese

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rodrigo de Paul, classe 1994, può lasciare Udine. Il Diavolo è pronto ad approfittarne

Il Milan , per il prossimo calciomercato estivo, sta valutando se affondare il colpo su Rodrigo de Paul . Il fantasista argentino, classe 1994, potrebbe infatti sostituire il partente Hakan Çalhanoğlu , in scadenza di contratto il 30 giugno e ben lontano dal rinnovo.

Non sarà facile, però, per il Diavolo mettere le mani sull'ex Valencia e Racing Club, visto che su de Paul c'è mezza Serie A ed anche qualche club esterno. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, ad ogni modo, l'Udinese chiederebbe molto per cedere il suo gioiello.