Calciomercato Milan – De Paul e l’addio all’Udinese: “Ormai ho 27 anni”

Le ultime sul calciomercato del Milan: Rodrigo De Paul centrocampista dell'Udinese, ha parlato del suo futuro

Rodrigo De Paul dice l'addio all'Udinese? Non proprio, ma l'argentino sembra deciso a cambiare maglia nella prossima stagione. Il centrocampista, seguito da diverse squadre tra cui Milan e Atletico Madrid, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del "The Guardian". Ecco le parole di De Paul: "Sono stato molto sincero e chiaro con chi dovevo essere chiaro. Ho detto quello che penso, quello che voglio. Ormai ho 27 anni. Non parlerò da nessun altra parte perché rispetto tutti all'Udinese, specialmente i tifosi che mi vogliono bene davvero". Intanto ecco tutte le novità della giornata sul calciomercato del Milan.