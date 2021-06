Calciomercato Milan – De Paul, addio all’Udinese. Ora tocca al Diavolo

Le ultime sul calciomercato del Milan: Rodrigo De Paul dice addio all'Udinese. I rossoneri ci pensano, ma attenzione all'Atletico Madrid

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Rodrigo De Paul. Lunedì sera con l'Argentina giocherà la Coppa America contro il Cile, ma le voci di calciomercato sono sempre più insistenti. A tal proposito ecco le parole del centrocampista rilasciate nella giornata di ieri al The Guardian: "Sono stato molto sincero e chiaro con chi dovevo. Ho detto quello che penso, quello che voglio. Ormai ho 27 anni. Non parlerò da nessun’altra parte perché rispetto tutti all’Udinese, specialmente i tifosi che mi vogliono bene davvero".

Sulle tracce di De Paul c'è il Milan, che da tempo lo segue come possibile sostituto di Hakan Calhanoglu. In realtà però c'è un vero intreccio di mercato con l'Atletico Madrid: la squadra di Simeone è molto interessata a De Paul, ma avrebbe manifestato un certo interesse anche per il turco. Semplice manovra di disturbo o vero apprezzamento? Staremo a vedere.

Di sicuro quella di De Paul sarà un'estate molto calda. Il suo nome è sui taccuini di tantissimi club europei che cercano un rinforzo sulla trequarti. L'Udinese lo valuta 40 milioni di euro e dunque per il Milan sarà molto difficile arrivarci. Come detto più volte, per abbassare i costi dell'operazione, Maldini proverà a inserire una contropartita tecnica come Hauge, che sembra interessare al club bianconero.