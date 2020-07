Calciomercato Milan – De Laurentiis ‘scarica’ Milik: le sue parole

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Aurelio De Laurentiis senza peli sulla lingua, come sempre. Il presidente del Napoli, ai microfoni di ‘Sky Sport’, non ha lasciato dubbi sul futuro di Arkadiusz Milik: queste le sue parole: “Milik è sul mercato da sempre. Da quando lo conosco gli chiedo di allungare il contratto, lui mi guarda e non risponde. E allora devi prendere atto che deve andare via. Andrà via al migliore offerente, perché non farò sconti a nessuno. Altrimenti rischia di restare a Napoli e probabilmente non rientrerà più nelle scelte dell’allenatore”.

