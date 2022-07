Calciomercato Milan – “De Ketelaere rischia di saltare. Ziyech piano B”

Charles De Ketelaere obiettivo prioritario del Milan per il calciomercato estivo. Qualora saltasse, Diavolo pronto a prendere Hakim Ziyech

Daniele Triolo

Il giornalista sportivo Claudio Raimondi, in collegamento dal ritiro del Milan a Villach (Austria), ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle trattative di calciomercato del club di Via Aldo Rossi nel corso del tg di 'SportMediaset'. In particolare, ha parlato del possibile arrivo al Milan di Charles De Ketelaere (Bruges) in questa sessione estiva. O, in alternativa, dell'approdo a Milano di Hakim Ziyech (Chelsea).

Calciomercato Milan, le ultime news su De Ketelaere e Ziyech

"Ieri incontro a Lugano non risolutivo tra Paolo Maldini, Frederic Massara e i dirigenti del Bruges - ha detto Raimondi sui negoziati per De Ketelaere -. Il Bruges continua a chiedere 35 milioni di euro di parte fissa, il l Milan non va oltre i 33 bonus compresi più percentuale di futura rivendita. Previsto qualche giorno di riflessione: entro fine settimana la risoluzione della vicenda".

"Se una delle due parti non cede l’affare rischia di saltare - ha detto, quindi, Raimondi su CDK -. Se per lunedì non ci saranno novità positive, il Milan virerà pesantemente su Ziyech, da vedere se a titolo definitivo o in prestito". Milan, un nome 'nuovo' dal mercato? Le ultime news >>>