Calciomercato Milan – Le ultime news su De Ketelaere, Ziyech e Sanches

DE KETELAERE - Entra in fase calda la trattativa di calciomercato per De Ketelaere al Milan. I rossoneri hanno avanzato una prima proposta di 20 milioni di euro più 5 di bonus. Non lontana dalla richiesta di 30 dei belgi. Il Milan potrebbe alzare l'offerta per strappare il giocatore alla concorrenza del Leeds United. Il giocatore, che ha già giocato in Champions League, vuole continuare ad essere protagonista su questo palcoscenico e quindi preferisce la soluzione Milan.