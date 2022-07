Calciomercato Milan – De Ketelaere pronto a volare a Milano: le ultime

Giungono in questi minuti importanti aggiornamenti sulla trattativa di calciomercato per Charles De Ketelaere al Milan . Li fornisce, attraverso dei tweet pubblicati sul suo account ufficiale, il giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', Luca Bianchin.

Secondo il collega della 'rosea', infatti, il Bruges sarebbe pronto a dire di sì all'offerta presentata dal Milan per De Ketelaere: ovvero, 32 milioni di euro più 3 di bonus , per un totale di 35 complessivi, più una percentuale sull'eventuale futura rivendita del cartellino del fantasista belga.

Mancherebbero, affinché venga finalmente chiusa l'operazione, che va avanti ormai da un mese, soltanto dei dettagli , presumibilmente, sostiene Bianchin, legati a delle spettanze tra il Bruges e gli agenti del classe 2001 . Ma non è tutto. Qualora questi dettagli venissero risolti in giornata, CDK sarebbe già pronto a sbarcare a Milano !

Domani, infatti, De Ketelaere potrebbe prendere un aereo e volare verso l'Italia. Si aspetta soltanto il via libera da tutte le parti in causa per accogliere il giocatore alla corte di Stefano Pioli. Milan, un ex Serie A per la difesa? Le ultime news di mercato >>>