Calciomercato Milan – De Ketelaere per la trequarti: ecco quanto costa

Il Milan punta Charles De Ketelaere. Il belga è uno dei tanti obiettivi rossoneri in questo calciomercato per quanto riguarda la trequarti. Il club punta ad aggiungere qualità al reparto ed il classe 2001 è l'identikit perfetto in termini di età e talento. Come riporta il Corriere dello Sport, il Milan ha puntato con decisione su di lui nelle scorse settimane.