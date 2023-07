Calciomercato Milan – De Ketelaere e non solo: altri in partenza

Un calciomercato rovente quello del Milan . I rossoneri hanno già messo a segno molti colpi e non hanno ancora finito. Serviranno altri innesti per garantire a Stefano Pioli una rosa in grado di poter fare bene su tutte le competizioni. Non solo acquisti, il Diavolo pensa anche alla cessioni. Negli ultimi giorni Charlese De Ketelaere è al centro di moti rumoer. Il belga non è il solo che potrebbe partire.

Calciomercato Milan, De Ketelaere e non solo

In uscita dal Milan, si legge, ci sarebbe Matteo Gabbia, che potrebbe andare al Genoa in prestito così come rimangono in bilico le posizioni di Junior Messias (piace al Torino), Ballo-Touré (tra Nizza e Bologna) e Charles De Ketelaere, che non vorrebbe andare via, ma con la giusta proposta è probabile che verrebbe accompagnato all’uscita. Tutti questi calciatori potrebbero salutare Milanello in questa sessione di calciomercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Capitolo esterno, occasione dalla Premier?