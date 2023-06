Calciomercato Milan – De Ketelaere, due ipotesi per il suo futuro

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha fatto il punto della situazione su Charles De Ketelaere, classe 2001, fantasista belga che ha deluso tutte le aspettative nella sua prima stagione in maglia rossonera. Arrivato dal Bruges poco meno di un anno fa per 35 milioni di euro, CDK non ha mai segnato e ha fornito un solo assist in 39 partite complessive tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e finale di Supercoppa Italiana.