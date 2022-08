Calciomercato Milan – Finalmente De Ketelaere: si allenerà già domani

Charles De Ketelaere, ultimo colpo di calciomercato del Milan, siglerà oggi il contratto di cinque anni con il Diavolo. Domani a Milanello

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, colpo di calciomercato del Milan, sbarcato nella notte all'aeroporto di Milano Linate Prime. Il talento belga, classe 2001, è atterrato a Milano con un volo privato, accompagnato dalla mamma, dalla fidanzata e dai suoi agenti per iniziare la sua storia con il club che l'ha fortemente voluto.

Mattinata di visite mediche di rito presso la clinica 'La Madonnina'. Quindi, nel pomeriggio, a 'Casa Milan', la firma sul contratto di cinque anni (scadenza 30 giugno 2027) da circa 2 milioni di euro netti a stagione. Per De Ketelaere, poi, domani sarà la volta del primo allenamento a Milanello con mister Stefano Pioli.

L'operazione, ha ricordato il quotidiano romano, è costata al Milan ben 32 milioni di euro più bonus che non superano i 3 milioni di euro totali. L'acquisto di De Ketelaere in questo mercato estivo rappresenta uno degli investimenti più importanti dell'era Elliott nel Milan. Sicuramente il più oneroso da quando Paolo Maldini e Frederic Massara ricoprono il ruolo di direttore tecnico e direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan: De Ketelaere, operazione onerosa ma giusta

Il Milan aveva individuato il profilo di De Ketelaere già da un anno abbondante, grazie alle segnalazioni, numerose, arrivate dall'area scouting. Il Diavolo non ha quindi voluto lasciarselo sfuggire. Sono tanti i motivi per cui, di fatto, i rossoneri hanno deciso di investire sul fantasista belga cresciuto ed affermatosi nel Bruges.

Principalmente perché si tratta di un giocatore dalle enormi potenzialità. Se crescerà bene, potrà diventare uno dei più forti in Europa. Talento cristallino abbinato ad un fisico importante (190 centimetri), ma che può ancora svilupparsi con i preparatori rossoneri a Milanello.

Inoltre, non va dimenticato come, dal punto di vista tattico, De Ketelaere rappresenti, di fatto, un jolly. Può fare il trequartista puro, così come l'esterno destro d'attacco. Ma al Bruges ha giocato anche 'falso nove' e seconda punta. Spetterà, dunque, a mister Pioli trovargli la miglior collocazione tattica sul terreno di gioco.

Sabato, allo stadio 'Romeo Menti' contro il Vicenza, potrebbe giocare uno spezzone di gara, avendo al massimo soltanto tre allenamenti con il resto del gruppo, ma si tratterà dell'ultima occasione per testarlo in una partita amichevole prima del debutto in campionato.

Il suo agente, Tom De Mul, che ha giocato con Zlatan Ibrahimović nell'Ajax all'inizio degli anni Duemila, ha già sentito il bomber rossonero, gli ha parlato del suo assistito, auspicando come possa essere istruito a compiere i primi passi nel mondo Milan dagli insegnamenti di Ibra. De Ketelaere, ad ogni modo, in rossonero trova anche due amici e compagni di Nazionale, Alexis Saelemaekers e Divock Origi. Milan, in difesa arriva un insospettabile? Le ultime news di mercato >>>