Calciomercato Milan – De Ketelaere, i rossoneri continuano a insistere

Il Milan non molla Charles De Ketelaere, obiettivo principale del calciomercato estivo, nonostante il Bruges tenga duro sul giocatore

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, obiettivo del Milan in questo calciomercato estivo, poiché anche il secondo blitz di Paolo Maldini e Frederic Massara ha prodotto soltanto un'altra fumata grigia. Dopo la visita a Bruges della scorsa settimana, i dirigenti rossoneri hanno incontrato quelli nerazzurri in 'campo neutro', a Lugano.

Calciomercato Milan, per De Ketelaere si dovrà rimodulare la proposta

Il summit non ha prodotto la svolta sperata: De Ketelaere continua ad essere un calciatore del Bruges e la distanza tra la domanda e l'offerta è rimasta, di fatto, invariata. L'unica buona notizia della giornata, probabilmente, è che il banco non è saltato. Il Bruges non ha costruito un 'muro' attorno al giocatore: chiede 'semplicemente, di ottenere 35 milioni di euro di base fissa più bonus, visto che, per volere di De Ketelaere, il quale chiede di giocare nel Milan, ha dovuto rinunciare ai 37 più bonus messi sul piatto dal Leeds United.

La proposta rossonera, invece, non supera quota 32-33 milioni di euro. Bonus già compresi. Come intende comportarsi, dunque, adesso il club di Via Aldo Rossi? La giornata di ieri doveva essere quella del 'dentro o fuori'. Invece, secondo quanto trapela, il Milan continuerà ad insistere per acquistare De Ketelaere in questo calciomercato estivo. Evidentemente, ha commentato il 'CorSport', l'incontro avvenuto ieri a Lugano ha lasciato al Diavolo qualche margine di manovra.

La sensazione, però, è che il Milan dovrà effettuare almeno un 'mini-rilancio'. Magari rimodulando i bonus e aggiungendo una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Non si potrà, logicamente, andare avanti all'infinito. È chiaro, però, che la considerazione di Maldini e Massara nei confronti di CDK è altissima. Milan, un nome 'nuovo' dal mercato? Le ultime news >>>