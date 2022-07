Calciomercato Milan – De Ketelaere, il Bruges vuole 5 milioni in più

Charles De Ketelaere è un obiettivo di calciomercato del Milan. La proposta rossonera, però, non è ancora sufficiente per il Bruges. Il punto

Daniele Triolo

Ieri Charles De Ketelaere, obiettivo del Milan in questa sessione estiva di calciomercato, è tornato in campo in occasione dell'amichevole tra la sua squadra, il Bruges e gli olandesi dell'Utrecht. Il fantasista classe 2001 è rimasto in campo 45', regalando un assist a Noa Lang per uno dei quattro gol dei belgi.

Calciomercato Milan, per De Ketelaere serve un'altra offerta

La presenza in campo di CDK, che ha giocato da 'falso nueve', ha colto un po' tutti di sorpresa. Dopo l'esclusione dal test match dei giorni scorsi contro il Copenhagen, proprio per via della trattativa di calciomercato tra Milan e Bruges, sembrava che De Ketelaere potesse essere escluso anche dai match a seguire.

Così non è stato e non sarà. Giocherà, infatti, anche domenica, in occasione della finale di Supercoppa nazionale tra Bruges e Gent. È prevalsa, alla fine, la linea dell'allenatore del Bruges, Carl Hoefkens e non quella dell'entourage del giocatore, che spingeva per panchine strategiche per preservarlo da eventuali infortuni alla luce dei negoziati con il Diavolo.

Milan e Bruges, però, non hanno ancora trovato, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, un punto di incontro. I rossoneri hanno offerto 28 milioni di euro più 3 di bonus; il Bruges ne vuole almeno 5 in più. Quindi, probabilmente entro la fine di questa settimana, Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno rilanciare la proposta, spingendola oltre i 30 milioni di euro, se vorranno prendere CDK.

Il giocatore, dal canto suo, vuole andare al Milan e non intende prendere in considerazione offerte da squadre che non disputeranno la Champions League.