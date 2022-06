Calciomercato Milan – De Ketelaere, patto con il Diavolo: il retroscena

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere , obiettivo di calciomercato del Milan , fantasista classe 2001 che gioca nel Bruges . Il Diavolo sta portando avanti la trattativa, pur senza affondare concretamente il colpo, perché è in attesa che, prima, rinnovino i contratti i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara .

Forse non è un caso, ha riferito il quotidiano torinese, che il Bruges abbia provato a dare un'accelerata all'interesse del club rossonero per il suo gioiello facendo sapere di aver ricevuto un'offerta interessante da parte del Leicester City . Una proposta, si dice, di 30 milioni di euro, a fronte dei 40 che chiederebbe la società belga.

Per 'Tuttosport', però, il Milan non appare preoccupato da eventuali inserimenti di altri club su De Ketelaere. Ben consapevole, infatti, che i negoziati sarebbero andati per le lunghe, il Diavolo avrebbe convinto l'entourage del giocatore a non prendere in considerazione altre offerte se non quella rossonera.