Calciomercato Milan – De Ketelaere ad un passo. Saltato Renato Sanches

Tanto spazio concesso al Milan e, in particolare, alle sue trattative più calde del calciomercato estivo, sui quotidiani sportivi oggi in edicola. L'attenzione del momento, in casa rossonera, è tutta volta alla conclusione (in positivo) dell'operazione Charles De Ketelaere. Senza dimenticare, però, che ci sono sempre difesa e centrocampo da sistemare. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti pubblicate su 'PianetaMilan.it' nella mattinata odierna, venerdì 29 luglio 2022.