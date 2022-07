Calciomercato Milan – “De Ketelaere, nuova offerta. Sfumato Sanches”

Il giornalista sportivo Claudio Raimondi, nel tg di 'SportMediaset', ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del Milan , in particolare sulle trattative più calde del momento. In primis, quella per Charles De Ketelaere , classe 2001 , fantasista del Bruges .

Il Milan avrebbe alzato la propria offerta economica a 33 milioni di euro, bonus inclusi , e aggiunto una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Secondo 'SportMediaset', il club di Via Aldo Rossi si aspetta una risposta definitiva dai belgi entro domani . Se non sarà così, abbandonerà la pista De Ketelaere.

Ore calde per sbloccare una trattativa così estenuante. Altrimenti, il Diavolo virerà su Hakim Ziyech . Si registra, comunque, la grande volontà del Diavolo di mettere le mani su De Ketelaere, visto che l'offerta sarebbe stata aumentata. Sfumato, invece, l'arrivo in rossonero di Renato Sanches , centrocampista classe 1997 del Lille .

Il Diavolo, tramite intermediari, ha fatto pervenire una prima offerta alla società inglese: 15 milioni di euro, a fronte dei 20 che chiedono i 'Villans'. Per la difesa, infine, sempre vivi i contatti con il Tottenham per il prestito di Japhet Tanganga: il giocatore ha fatto capire di preferire il Milan alle destinazioni Valencia ed Everton. Parti al lavoro per concludere l'affare. Centrocampo, il Milan pesca in Francia: le ultime news di mercato >>>