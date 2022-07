Calciomercato Milan – De Ketelaere possibile: Muriqi in “soccorso”

Il Milan ha messo Charles De Ketelaere in cima alla lista degli obiettivi di calciomercato. Il talento belga è considerato l'uomo giusto per la trequarti di Pioli, quello in grado di fare la differenza. Una prima offerta (da 20 milioni di euro più bonus) c'è stata ed è stata rispedita al mittente dal Club Brugge, che ne chiede il doppio. Il Leeds, principale concorrente del Milan nella trattativa, si è spinto fino a 30 milioni, ma non ha il gradimento del calciatore. De Ketelaere, infatti, vorrebbe trasferirsi in rossonero, per poter anche giocare la Champions League. Il Milan ora deve salire in zona 30-35 milioni, magari bonus compresi, e, con De Ketelaere che spingerà per questa soluzione, potrebbe arrivare un gran bel colpo di calciomercato.