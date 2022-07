Calciomercato Milan – De Ketelaere non gioca l’amichevole

In questo calciomercato il Milan ha messo nel mirino Charles De Ketelaere, belga classe 2001 del Bruges, e al momento è molto vicino. È lui il primo obiettivo rossonero ed è arrivato un indizio importante: non è sceso in campo nei 120 minuti di amichevole che i belgi hanno giocato contro il Copenaghen in terra olandese. Non ha neanche effettuato il riscaldamento con i compagni per poi rimanere in panchina tutto il tempo.