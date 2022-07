Calciomercato Milan – De Ketelaere, il Diavolo non partecipa ad aste

Per Charles De Ketelaere il Milan non parteciperà ad aste in questo calciomercato estivo. Ma la proposta economica andrà migliorata

Daniele Triolo

Charles De Ketelaere è l'obiettivo prioritario del Milan in questo calciomercato estivo: lo ha ricordato anche il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Nonostante il giocatore, classe 2001, sia sceso in campo ieri pomeriggio nell'amichevole tra il suo Bruges e gli olandesi dell'Utrecht, con ottime chance di disputare domenica anche la finale della Supercoppa nazionale contro il Gent, la trattativa tra Milan e belgi prosegue.

Calciomercato Milan, serve un altro rilancio per De Ketelaere

Il quotidiano generalista ha sottolineato come manchi l'accordo economico tra Milan e Bruges per De Ketelaere. La società nerazzurra chiede almeno 30 milioni di euro base fissa, più bonus, per avvicinarsi ai 37 complessivamente offerti dal Leeds United. Proposta che il calciatore non ha preso in considerazione perché vuole giocare in Champions League con la maglia rossonera.

In pratica, dunque, la proposta da 28 milioni di euro più 3 di bonus già presentata dal Milan per strappare il cartellino del fantasista al Bruges non basta. Il Diavolo, che come detto ha già il gradimento di De Ketelaere, non intende partecipare ad aste. Ma il tempo stringe. Entro fine settimana il Milan vorrebbe capire se l'affare si può concludere o meno. Milan, in arrivo colpi da 90 in ogni reparto: le ultime news di mercato >>>