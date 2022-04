Calciomercato Milan – De Ketelaere, concorrenza del Manchester United

Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, è finito anche nel mirino dei 'Red Devils'. Ecco quanto chiede il Bruges per lui

Uno dei giocatori più interessanti che il Milan sta seguendo per il prossimo calciomercato estivo è Charles De Ketalaere , classe 2001 , trequartista del Bruges . In questa stagione il biondo centrocampista offensivo, in grado di giocare anche da 'falso nueve' e da esterno destro d'attacco, ha segnato 18 gol e fornito 9 assist in 42 partite tra campionato, Champions League e coppe nazionali.

De Ketelaere è sul taccuino di calciomercato del Milan da tempo: sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con i nerazzurri del Belgio, ha attirato al contempo l'interesse di molte squadre, tanto in Serie A quanto in Europa. Nel nostro campionato, per esempio, piace al Napoli. Gli azzurri, però, dovrebbero chiudere presto per l'arrivo Khvicha Kvaratskhelia, anch'egli obiettivo del Diavolo. All'estero, invece, c'è un club in particolare sulle tracce di De Ketelaere.