Calciomercato Milan – De Ketelaere, assalto fallito. Ma Maldini non molla

Charles De Ketelaere rimane l'obiettivo prioritario del Milan in questo calciomercato estivo. Il club farà di tutto per prenderlo dal Bruges

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, poiché nemmeno il summit avvenuto ieri a Lugano tra Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri e Vincent Mannaert, dirigente del Bruges, è servito a sbloccare la trattativa per il talento offensivo classe 2001.

Poco più di un'ora di colloquio ma, incredibilmente, la svolta tanto attesa non è arrivata. Il giocatore resta un separato in casa, tanto da aver chiesto ed ottenuto di non essere convocato per la prima giornata di campionato, la scorsa domenica. La fumata bianca nella trattativa di calciomercato tra Milan e Bruges per De Ketelaere, però, non c'è.