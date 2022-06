Calciomercato Milan – De Ketelaere ha rifiutato l’offerta del Leeds | News

Una pretendente in meno per Charles De Ketelaere. Secondo quanto riferisce Alexandre Braeckman, giornalista di 'RTL Sport', l'entourage del calciatore del Club Brugge avrebbe rifiutato l'offerta del Leeds. Nonostante il forte interesse del club inglese, il classe 2001 non avrebbe intenzione di trasferirsi nei 'Whites'.