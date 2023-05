Calciomercato Milan – Da De Ketelaere a Kamada: traffico sulla trequarti

De Ketelaere cedibile

Con l'arrivo del giapponese, ci potrebbe essere del traffico sulla trequarti: Brahim Diaz non vorrebbe lasciare il Milan, ma la decisione verrà presa più tardi e De Ketelaere corre per provare a rimettersi in carreggiata. A fine stagione la società valuterà il caso: Charles non è incedibile, ma servirebbe un'offerta equa al Milan, nella prossima sessione di calciomercato.