Calciomercato Milan – De Ketelaere piace nonostante il rinnovo

Charles De Ketelaere è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Fisico da prima punta, il belga del Bruges gioca da trequartista

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato i movimenti del Milan in vista del calciomercato estivo e ha ricordato come al Diavolo piaccia, moltissimo, anche Charles De Ketelaere. Classe 2001, nazionale del Belgio, De Ketelaere è uno dei migliori talenti dell'attuale generazione.

Fisico imponente (192 centimetri), da prima punta, De Ketelaere gioca in realtà da trequartista. Ciò, però, non gli vieta di avere numeri incredibili. Finora, in stagione, ha segnato 18 gol e fornito 9 assist in 42 partite tra Jupiler Pro League, Champions League e coppe nazionali.

Lo scorso 17 settembre 2021 ha rinnovato il suo contratto con il Bruges, portando la nuova scadenza al 30 giugno 2024, ma al Milan il giovane gioiello dei nerazzurri continua a piacere. Lui ha come obiettivo quello di andare presto in un top club europeo e, pertanto, il Diavolo si farà trovare pronto a sferrare il colpo. Ala destra, il Milan prova il colpo in Ligue 1: le ultime news di mercato >>>

