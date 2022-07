Calciomercato Milan – De Ketelaere, fumata grigia: c’è una deadline

Charles De Ketelaere resta l'obiettivo principale del Milan in questo calciomercato estivo. Ma non è così facile strapparlo al Bruges

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, al centro di una lunga ed estenuante trattativa tra i rossoneri ed il Bruges. Il Milan ha deciso di non poter pagare il calciatore i 35 milioni di euro chiesti dai belgi, ma il Bruges, per ora, resiste e non accetta offerte inferiori.

Il problema, ha sottolineato la 'rosea', è che la corda, questa volta molto tesa tra le parti, rischia di spezzarsi. Ieri pomeriggio, a Lugano (Svizzera), si sono incontrati Paolo Maldini, Frederic Massara, dirigenti rossoneri e Vincent Mannaert, l'uomo che prende le decisioni per il club nerazzurro.

Calciomercato Milan, ultimi giorni della telenovela De Ketelaere

Alla fine dell'incontro, contrariamente a quanto si potesse pensare quando tutti hanno saputo del meeting, non c'è stato accordo tra Milan e Bruges per il trasferimento di De Ketelaere in rossonero in questo calciomercato estivo. Il Milan, in base alle informazioni de 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe alzato leggermente la sua offerta da 30 milioni di euro + 2 di bonus. Ma il Bruges non ha detto sì.

Nella vicenda, però, è emersa una novità sostanziale. Milan e Bruges, infatti, hanno concordato su un punto: la trattativa per CDK va chiusa, in un senso o in un altro, non oltre questa settimana. Al più tardi domenica, o, forse, ben prima, sapremo dunque se i rossoneri saranno riusciti a portare a casa il numero 90 belga oppure no.

Il Diavolo, che finora ha preso solo Divock Origi svincolato, non può permettersi di andare oltre. Tra poco più di due settimane, infatti, parte la nuova stagione: bisogna acquistare un difensore, un centrocampista e, per l'appunto, almeno un trequartista. Ha aspettato il suo primo obiettivo per oltre un mese. Ora, però, ci sono decisioni da prendere.

Per la 'rosea', le possibilità che il Milan prenda De Ketelaere in questa sessione estiva di calciomercato non sono all'80%. Ma neanche sotto il 50%. Il ragazzo, infatti, vuole andare al Milan e se nessuna grande squadra europea farà un'offerta al Bruges, la situazione rimarrà questa. Milan, un nome 'nuovo' dal mercato? Le ultime news >>>