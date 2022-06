Calciomercato Milan – Trequarti, tutto su De Ketelaere. Traore piano B

Il Milan punta tutto su Charles De Ketelaere come rinforzo di qualità in questo calciomercato. Le ultime sul belga

Charles De Ketelaere è il profilo scelto dal Milan come rinforzo importante in questo calciomercato. Il talento belga del Club Brugges rappresenta l'identikit perfetto in termini di età, qualità e duttilità. Paolo Maldini e Frederic Massara sembrano voler puntare su lui per aggiungere talento al roster di trequartisti nella rosa di Stefano Pioli.