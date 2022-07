Calciomercato Milan – Settimana decisiva per De Ketelaere: le ultime

Per Charles De Ketelaere, grande obiettivo di calciomercato del Milan, la situazione si infiamma in questa settimana

Redazione

Il Milan accelera per l'obiettivo di calciomercato Charles De Ketelaere. Come riportato nell'edizione odierna dal Corriere dello Sport, questa sarà una settimana molto importante nella trattativa con il Brugge per il classe 2001. Dopo aver definito nei giorni scorsi l'intesa con l'entourage del giocatore, ora i rossoneri cercano di trovare la quadra con il club belga.

Il ragazzo intanto è un separato in casa nel ritiro del club campione del Belgio. Nell'ultima amichevole contro il Copenaghen è rimasto in panchina e secondo le ultime indiscrezioni non dovrebbe esserci nemmeno nelle prossime gare contro Utrecht e Gent. Il giocatore attende che si definisca il suo trasferimento a Milano e continua a rifiutare tutte le avances di altre squadre, ultima quella degli inglesi del Leeds United.

In questa settimana il Milan presenterà una nuova offerta per chiudere De Ketelaere, rinforzo designato di calciomercato sulla trequarti. Il primo tentativo, con una proposta di 20 milioni di euro, non è andato a buon fine. Maldini e Massara dovrebbero alzare la proposta a circa 30 milioni di euro + bonus ed il cartellino dei Primavera Andreas Jungdal ed Emil Roback. Milan, le parole di Yacine Adli in conferenza stampa >>>