Charles De Ketelaere passerà dal Milan all'Atalanta in questo calciomercato. La definizione dell'affare avverrà nelle prossime ore

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha evidenziato come tra oggi e domani verrà perfezionata la cessione di Charles De Ketelaere all'Atalanta. Termina, così, dopo appena una stagione l'esperienza del fantasista belga, classe 2001, con la maglia rossonera.