Calciomercato Milan – De Ketelaere, colpo più caro di Maldini e Massara

Charles De Ketelaere, nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo, costerà più di Fikayo Tomori, che deteneva il 'record' finora

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere , colpo di calciomercato del Milan , che è sbarcato in nottata all'aeroporto di Milano Linate Prime e che ha vissuto la sua prima notte da calciatore rossonero presso l'Hotel 'Melià'.

Oggi, per De Ketelaere, visite mediche presso la clinica 'La Madonnina', al termine delle quali ci sarà lo spostamento presso il Centro Ambrosiano , struttura adibita per ottenere l' idoneità sportiva .

Il Bruges, dall'operazione di calciomercato per De Ketelaere, otterrà dal Milan 32 milioni di euro più bonus per un massimo di 3 milioni di euro. Tanto basta per fare di CDK l'acquisto più caro della gestione di Paolo Maldini e Frederic Massara.