Calciomercato Milan – De Ketelaere, il Bruges ora gioca al rialzo

Per Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, il Bruges chiede più soldi rispetto a quanto offerto nell'ultimo rilancio

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato su Charles De Ketelaere, classe 2001, fantasista del Bruges, obiettivo prioritario dei rossoneri per questa sessione estiva. Dopo essere rimasto fuori squadra in occasione dell'amichevole contro il Copenhagen, infatti, il giocatore è andato in campo ieri nel test match tra i nerazzurri e gli olandesi dell'Utrecht.

De Ketelaere ha giocato in tutto per 45', fornendo un assist per il gol di Noa Lang. Ma perché il Bruges ha cambiato idea, impiegando il calciatore, ora in procinto di partire da titolare anche domenica, in occasione della finale di Supercoppa nazionale contro il Gent? Per il 'CorSport', il Bruges ha voluto mettere in chiaro al Milan come la nuova offerta rossonera, quella da 28 milioni di euro più 3 di bonus, non sia ancora sufficiente per la cessione di De Ketelaere ai rossoneri.

Calciomercato Milan, stallo per De Ketelaere. Ma i negoziati procedono

È un segnale negativo, certamente. Ma non significa che l'affare rischi di naufragare. È una fase della trattativa, secondo il quotidiano capitolino, in cui le parti si stanno scambiando le schermaglie. Il Milan ha la preferenza del giocatore, consolidata da un'intesa per un contratto di cinque anni, scadenza 30 giugno 2027, da 2,5 milioni di euro a stagione. E in virtù di questo vuole spuntare le condizioni economiche migliori. Per conservare risorse per gli altri acquisti.

Il Bruges, invece, che ha ricevuto un'offerta dal Leeds United di 30 milioni di euro più 7 di bonus, ora fatica ad incassare di meno di quella cifra. I numeri, comunque, non sembrano così lontani. Probabilmente, un doppio sforzo, da parte di Bruges e Milan, produrrà la fumata bianca. Il Diavolo, però, vorrebbe chiudere in fretta: i belgi, al contrario, posso permettere di temporeggiare ancora un po'. Sperando, magari, che dopo aver ceduto Raphinha al Barcellona, il Leeds United possa offrire ancora di più.

De Ketelaere, contro l'Utrecht, ha giocato in punta di punta, ha riferito il 'CorSport', senza correre rischi, evitando contrasti e situazioni pericolose. Si è mosso da attaccante. A Paolo Maldini e Stefano Pioli piace moltissimo anche per la sua duttilità: sono convinti delle sue qualità e delle sue potenzialità. Milan, in arrivo colpi da 90 in ogni reparto: le ultime news di mercato >>>