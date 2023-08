Calciomercato Milan – De Ketelaere-Atalanta: visite in corso | FOTO

"Charles De Ketelaere sta svolgendo le visite mediche per il suo trasferimento dal Milan all'Atalanta". De Ketelaere è pronto a passare dal Milan all'Atalanta: i bergamaschi pagheranno 3 milioni per il prestito. Opzione di riscatto fissata a 26 milioni con 4 di bonus e il 10% su un'eventuale, futura rivendita del cartellino dell'ex Bruges dall'Atalanta ad un'altra società. Pagato 35,5 milioni di euro un anno fa, De Ketelaere, in totale, potrebbe fruttarne ora 33 ai rossoneri. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Obiettivo Pellegrino. Si paga la clausola?